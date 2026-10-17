Lega Modena: 'Il Policlinico non si tocca'. E domani in piazza coi Comitati

'Il Policlinico non si tocca. Il gruppo Lega di Modena, esprime piena condivisione e sostegno alle iniziative a difesa del Policlinico, una realtà fondamentale per la sanità modenese e per tutti i cittadini.

Per questo saremo al fianco della cittadinanza in occasione della manifestazione organizzata per domenica 18, alle 15, con partenza da Largo del Pozzo'. Così Caterina Bedostri del Gruppo Lega di Modena in una nota.

'Riteniamo fondamentale dare voce ai cittadini e sostenere ogni iniziativa volta a tutelare il Policlinico, il suo ruolo e il servizio che garantisce quotidianamente alla comunità. Il Policlinico è un patrimonio della città e dei cittadini: la sua tutela è una priorità' - chiude Caterina Bedostri.