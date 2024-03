Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

esponenti del PD alla presentazione del loro programma elettorale. Agitare lo spettro del terrorismoo di rischio per la democrazia, semplicemente perché per la prima volta il PD rischia di perdere leelezioni dopo 80 anni è semplicemente infantile. La Modena eversiva non viene certo dalcentrodestra, ma dal fronte opposto, ovvero dagli estremisti dei centri sociali, dagli anarchici e daiseguaci della sinistra ideologica, da sempre protetti dal grande cappello del PD'.Così ilcommentando le parole del sindaco di Modena riportate da La Pressa e pronunciate nel corso della serata di presentazione del programma elettorale del Partito Democratico di Modena.'Chi ha messo in passato a ferro e fuoco la città con manifestazioni violente? Chi l’ha deturpato conscritte ingiuriose? Chi ha danneggiato le auto o minacciato esponenti politici locali? Chi hadiscriminato i cittadini virtuosi non allineati con il colore di chi amministra questa città? Chi èsospettato in queste terre (vedi il processo Aemilia) di avere accettato compromessi con le grandiorganizzazioni malavitose? Non certo il centro destra, che ha una visione di governo alternativa alPD, ma comunque moderata e ispirata al buon senso e non sprezzantemente ideologica!Lega Modena, pertanto - prosegue Bertoldi - respinge al mittente le accuse isteriche proveniente da un PD che dice di volere portare avanti la politica della gentilezza, ma che in verità usa toni violenti e resuscita paure che per fortuna appartengono ad una storia lontana, incapace come è di dare spiegazioni per la cattiva gestione di questa città. Queste affermazioni, totalmente prive di fondamento, dimostrano il panico di chi è preoccupato seriamente di perdere le elezioni, oggi che per la prima volta il centrodestra si presenta compatto e forte e ha un candidato a sindaco pronto a vincere e a riportare anche aModena la normale alternanza che è il sale della democrazia'