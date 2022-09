M5S, se l'andamento dei voti coincide con mappa Reddito cittadinanza

Sicuramente c’è molto di Conte dietro la remuntada dei 5 Stelle. Il già due volte Presidente del consiglio è infatti riuscito a fare passare i giusti messaggi, riportando il partito dalla parte della gente, più che del palazzo, staccandolo in particolare dal pericoloso rimorchio del PD e di Draghi.Ma a giudicare dai numeri, per l’elettorato reale, più che di politica s’è trattato di convenienza. Mettendo infatti a confronto regione per regione i dati sui percettori medi del reddito di cittadinanza nell’ultimo anno, comprensivi dei famigliari coinvolti – l’indotto – e i voti reali attribuiti ai 5 Stelle si trova una correlazione a tratti imbarazzante fra le due serie, con una precisa coincidenza fra beneficiari e voti in praticamente tutte le regioni - tranne la Liguria, l’Emilia e la Toscana, dove comunque il reddito di cittadinanza è abbastanza residuale.Tabella La Pressa su elaborazione dati nazionali ( qui qui ).