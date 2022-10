Meloni: 'Saremo per cinque anni al servizio degli italiani'

Oggi è il giorno della fiducia: nell’aula della Camera, la premier Giorgia Meloni ha esposto le dichiarazioni programmatiche del suo Governo. 'Gli elettori hanno scelto il centrodestra e all’interno della coalizione hanno premiato alcune proposte. Manterremo quegli impegni - ha detto -. Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle, oggi non può non esserci quello di essere la prima donna capo del governo della nostra nazione. Pensare alla responsabilità che ho davanti a tutte le donne che hanno difficoltà ad affermare il loro talento o vedere apprezzato i loro sacrifici quotidiani, a tutte le donne che hanno costruito le assi che mi consentono di salire e rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste'.'Siamo in un contesto molto complicato, forse il più difficile dal secondo dopoguerra a oggi.Voglio ringraziare il mio predecessore, il presidente Draghi che ha offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno, anche se per ironia della sorte il nuovo governo è guidato dall’unico partito all’opposizione. Si è molto ricamato, ma non credo ci sia nulla di strano, così dovrebbe essere sempre, nelle grandi democrazie'.'Saremo per cinque anni al servizio degli italiani: vogliamo liberare le migliori energie di questa nazione e garantire un futuro di maggiore libertà, giustizia e benessere – nota Meloni – Se dovremo scontentare qualcuno non ci tireremo indietro perché il coraggio non ci difetta. Negli ultimi giorni parecchi fuori dai confini nazionali hanno detto di voler vigilare sul governo, direi che possono spendere meglio il loro tempo. In quest’aula ci sono valide e battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce senza soccorso esterno. Chi dall’estero dice di voler vigilare sull’Italia non manca di di rispetto a me o a questo governo ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere'.Dalle 13 alle 17, poi, avrà luogo la discussione generale in aula alla Camera per proseguire, poi, con la replica della premier Meloni tra le 17 e le 17.30. Quindi dalle 17.30 alle 19 spazio alle dichiarazioni di voto e, subito dopo, la prima chiama dei deputati per appello nominale sulla fiducia al nuovo esecutivo.L’aula del Senato è convocata oggi, alle 12.30, per la consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Mercoledì, poi, avrà luogo la discussione generale sulla fiducia al nuovo governo. Alle 16.30, la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che precederà le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama.