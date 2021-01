Mercato lunedì, Comune tira dritto. Convenzione rinnovata senza sconti

Sottoscritta nei giorni scorsi la nuova convenzione tra il Comune e il Consorzio “Il Mercato”, che rappresenta circa i 300 ambulanti del mercato del lunedì al Novi Sad. Nel 2021 il canone annuo dovuto al Comune di Modena per l’utilizzo dell’area dell’anello del Novi Sad dove si svolge il Mercato del lunedì resta di 216mila confermando l’impianto di quella del 2016. La convenzione è valida per tre anni, fino al 2023, e potrà essere rinnovata per un altro anno. Ulteriore novità in convenzione è la possibilità di concedere riduzioni agli operatori associati al Consorzio, per massimo 50 euro annui, rispetto agli altri operatori. Tra gli obblighi assunti dal Comune, quelli di provvedere all’allestimento dell’area del mercato secondo gli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale; di destinare gratuitamente a uso temporaneo del Consorzio i locali sotto le tribune del Novi Sad; di assicurare la manutenzione straordinaria dell’area del mercato; di rimborsare il Consorzio dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi urgenti, di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati dal Comune, e quello di inserire l’attività del mercato nei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane e nei programmi di promozione del centro storico.

Ricordiamo (qui l'articolo) che Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio avevano chiesto di ridurre il canone da 216mila a 150mila euro, alla luce della 'situazione drammatica degli operatori del Mercato, che nel 2020 hanno visto ridursi i propri ricavi in media del 70%'. Una richiesta che è stata respinta al mittente.

'L’amministrazione comunale si è comunque impegnata - si legge in una nota - a valutare la possibilità di applicare ulteriori riduzioni dopo quelle attivate durante il 2020 per affrontare gli effetti dell’emergenza sanitaria, quando il canone effettivo è sceso da 216 mila a 177 mila euro (Iva esclusa)'.