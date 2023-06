Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Operaio alla Ligmar, Montorsi entra in Cgil come delegato del sindacato metalmeccanici Fiom, dove tra la fine degli Anni Cinquanta e Sessanta diviene prima funzionario e poi componente di segreteria. Successivamente è anche segretario del sindacato alimentaristi Filziat Cgil, entra poi nella segreteria confederale Cgil negli Anni Settanta con segretari Pierino Menabue e successivamente Adelmo Bastoni.Montorsi è stato anche membro della segreteria del PCI e poi negli Anni Ottanta assessore provinciale ai Trasporti e Viabilità con presidente della Provincia Giuseppe Nuara.Una volta in pensione ha svolto attività anche all’Anpi con la carica prima di segretario comunale poi vice presidente provinciale negli anni della presidenza di Aude Pacchioni.Alla moglie, al figlio e ai famigliari tutti vanno le più sentite condoglianze della Cgil di Modena.I funerali avranno luogo in forma civile giovedì 22 giugno alle 16 presso le Camere Ardenti del Policlinico di Modena. Le Camere Ardenti sono aperte dalle 16 di oggi pomeriggio.