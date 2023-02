Modena, cantieri infiniti centro storico. Fdi: 'Servono alternative'

'I cantieri presenti, nello specifico quello di via San Giacomo e di via San Pietro, rendono impossibile trovare parcheggio ai residenti che quindi si trovano a dover far fronte ad un vero e proprio blackout di posti auto. Non è la prima volta che evidenziamo la problematica della carenza di posti auto in Centro, specialmente in concomitanza con le interruzioni della viabilità o in presenza di cantieri aperti, troppo spesso in ritardo sui tempi di consegna - continua Rizzo -.Via San Pietro, ad esempio, è ormai chiusa da 6 mesi: la data di fine lavori che avrebbe dovuto garantire l’accessibilità pedonale in occasione di San Geminiano mentre quella veicolare dal 15 febbraio, non sono state rispettate: ad oggi è ancora mancante l’intera pavimentazione del tratto. Il non rispetto del cronoprogramma, aggrava ulteriormente la problematica parcheggi poiché, oltre a sottrarli ed a bloccare i garage di diversi palazzi, i cittadini si trovano a dover fare i conti con disagi di una durata impossibile da quantificare'.'Come Fratelli d’Italia, chiediamo che vengano riservati ai residenti, per tutta la durata dei cantieri, posti auto nella fascia oraria 19:30/07:30 lungo i Viali e in Viale Vittorio Veneto così da fungere da reale alternativa per gli abitanti della zona colpiti dal disagio che, grazie a questa soluzione, potrebbero rientrare facilmente nelle proprie abitazioni. Invitiamo infine la Giunta ad utilizzare questa modalità ogni qualvolta si intervenga impattando in maniera importante sulla quotidianità dei cittadini in Centro, garantendo lo stesso numero di parcheggi con soluzioni alternative rivolte a chi subisce un disagio quotidiano' - conclude Rizzo.