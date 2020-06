Modena, flash mob Lega: 'No a magistratura politicizzata'

“La magistratura non deve fare politica”. E poi ancora: “La giustizia serve il popolo, non lo governa”, “Non c'è giustizia senza imparzialità”. Questi alcuni dei cartelli comparsi questa mattina in occasione del flah mob organizzato dal gruppo Lega-Giovani dell'Emilia davanti al palazzo di giustizia di Modena. Presenti tra gli altri, il coordinatore del gruppo Giovani, Tommaso Vergiati, il capogruppo in Regione del Carroccio, Matteo Rancan, i consiglieri regionali Stefano Bargi e Simone Pelloni e l'onorevole Guglielmo Golinelli.

“Oggi manifestiamo per dire no ad una magistratura politicizzata, e per rivendicarne l'indipendenza sia da correnti interne che da diktat di partito. La magistratura deve rispondere solo ai principi della giustizia e dell'equità e non deve essere utilizzata come strumento per fare politica” hanno rivendicato gli esponenti del Carroccio sotto il tribunale modenese.