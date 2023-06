Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un grande successo che evidenzia la grande e costante crescita di Fratelli d’Italia a Modena, figlia di una politica di coerenza e concretezza che in questi anni sta premiando. Una partecipazione massiccia e compatta che sottolinea quanto il partito stia bene e soprattutto quanto si stia lavorando per le prossime sfide elettorali con buona pace di chi racconta che la destra fatica a crescere in città.Serate come queste aumentano la consapevolezza di quanta voglia di cambiamento si respira nell’aria. Grazie al viceministro Bignami, al Coordinatore e senatore Barcaiuolo, all’onorevole Daniela Dondi a Stefano Cavedagna e ai tanti eletti e dirigenti per il quotidiano e costante lavoro nell’interesse del territorio.Grazie anche ai tanti militanti e simpatizzanti presenti. Infine, un ringraziamento particolare a chi si è occupato dell’organizzazione garantendo, con il proprio lavoro, la riuscita di questo straordinario evento' - commenta il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini.'Siamo felici, ma sicuramente non colpiti dalla grande partecipazione e dall’entusiasmo dei nostri iscritti, militanti e simpatizzanti alla Cena d’estate di Fratelli d’Italia Modena: non siamo colpiti perché cresce il numero dei nostri tesserati e aumentano anche i circoli del nostro partito che nascono in territori particolarmente difficili, segno che quando si costruisce un progetto politico vincente e di visione della propria realtà comunale, è possibile togliersi delle soddisfazioni importanti. Le nuove adesioni confermano la capacità di radicamento sociale di FdI e consolidano la validità di un progetto politico che punta a creare un movimento certamente legato ai valori profondi della destra italiana, ma che può aprirsi alle diverse sensibilità e storie politiche alternative alla sinistra delle quote rosa, dei diritti senza doveri e dell’accoglienza miope ed indiscriminata. Il progetto politico creato attorno a Giorgia Meloni continua ad attirare le simpatie di molti ed eventi come questo certificano la nostra crescita e il forte radicamento anche in questi territori' - così Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.