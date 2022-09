'Modena, posti nido insufficienti: risultato di visione ideologica'

'La copertura dell'83% delle richieste di accesso agli asili nido modenesi, anche dopo i 109 posti trovati in extremis, non può essere presentata come un vanto dall'amministrazione comunale. La mancata copertura totale del servizio dimostra un serio problema di programmazione e visione politica. Davanti all'emergenza legata alla denatalità, riconosciuta in modo esplicito in tutte le sedi, offrire un segnale di questo tipo è certamente negativo per le famiglie modenesi, soprattutto se si considera il notevole aumento delle entrate tributarie registrato nell'ultimo anno, salite ad oltre 150 milioni rispetto ai 147milioni del 2020. Con riferimento all’inverno demografico del resto le stesse linee di indirizzo del progetto Modena Zerosei sottolinea come le politiche educative siano chiamate a contribuire alla costruzione di processi che possano contrastare questo fenomeno'. A parlare è il consigliere comunale Fdi-Pdf Elisa Rossini.