Modena, stangata parcheggi in Stazione. La Cgil sulla notizia de La Pressa: 'Si parte con piede sbagliato'

'Apprendiamo da notizie di stampa che prossimamente il parcheggio di Porta Nord, diventerà a pagamento, nell'ambito di una più ampia operazione promossa dal Comune di Modena di concessione della gestione del parcheggio multipiano adiacente la Casa della Salute “GP Vecchi”. A nostro giudizio si è partiti con il piede sbagliato'. Così il segretario Cgil Alessandro De Nicola commenta la notizia pubblicata sabato da La Pressa.
'Il punto di partenza deve essere come si soddisfano al meglio i bisogni dei cittadini e non come rendere più appetibile l’appalto dei parcheggi per il privato ampliando l’area di pagamento. Chiediamo di aprire un confronto complessivo sulla mobilità e la logistica dell’intera area retrostante la stazione: oggi, nonostante l’anomalia del parcheggio Esselunga accessibile solo a chi intende fare la spesa, viene utilizzata gratuitamente dai cittadini un’area vasta che dal parcheggio di Porta Nord si estende fino all’area antistante la stazione dei Carabinieri, lo stabile adiacente dove trovano sede una palestra e un ristorante e alcune vie limitrofe'.
'Cosa accadrebbe quindi se il parcheggio di Porta Nord divenisse a pagamento? La Giunta comunale ha valutato quali conseguenze ci sarebbero in virtù di questa scelta?