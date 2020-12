Porta Aperta, Caldana è il nuovo presidente. Sostituisce Barbari

Rinnovo delle cariche associative per l'associazione di volontariato Porta Aperta di Modena. L'ex assessore Alberto Caldana è il nuovo presidente. «Pur tra le numerose difficoltà legate alla situazione attuale che tutti conosciamo, Porta Aperta anche in questo anno così complesso ha continuato e continua a tenere letteralmente la porta aperta, a servizio delle persone senza dimora e di tutti coloro che si trovano in condizione di fragilità sociale, economica e sanitaria - afferma Caldana, ringraziando il presidente uscente Luca Barbari - L’emergenza sanitaria ha reso molte persone e molte famiglie già economicamente fragili, ancora più povere e vulnerabili. Noi siamo qui per non lasciare indietro nessuno, per continuare a dare risposte, grazie al supporto della città di Modena, dei nostri volontari e dei nostri sostenitori, intensificando gli sforzi per alleviare le situazioni di maggiore difficoltà». I nuovi componenti del consiglio direttivo sono: Giuliano Venturelli, Lucia Pirazzoli, Alberto Caldana, Luca Barbari, Paolo Guidetti, Gianpaolo Ronsisvalle, Innocente Bonfatti, Giuseppe Goldoni, Franco Messora.