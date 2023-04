Modena, volontariato Porta aperta: nel 2022 1,6 milioni di contributi pubblici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' questo l'ultimo tassello deliberato dalla giunta di Modena il 21 aprile scorso, rispetto al monte complessivo di contributi che ogni anno l'associazione di volontariato modenese presieduta da Alberto Caldana () riceve.Nel 2022 parliamo complessivamente di 1,643 milioni di euro dei quali 696mila euro dalla Prefettura in base alla Convenzione per l'accoglienza di richiedenti asilo e profughi ucraini. Un dato in linea con quelli degli scorsi anni: 1,661 milioni nel 2021, 1,425 milioni nel 2020, 1,484 milioni nel 2019.Per il 2022 il 5 per mille incide solo per 13mila euro, mentre la gran parte delle risorse arriva da Comune di Modena, Regione Emilia Romagna e Ausl. Da notare anche i 29mila euro ricevuti da Autostrada del Brennero. Ma ecco, qui sotto, il quadro completo dei contributi ricevuti lo scorso anno.