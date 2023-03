Porta Aperta riparte per l'Ucraina: è la quarta missione umanitaria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal 23 al 26 marzo 2023, diversi medici volontari di Porta Aperta, insieme a un gruppo informale di cittadini volontari di Bergamo e Cremona, amici dell'associazione con cui collaborano sul fronte del sostegno all'Ucraina, si recheranno nuovamente presso l'ospedale e il campo profughi della cittadina di Novyj Rodzil, per portare in loco farmaci preventivamente concordati con i destinatari del valore complessivo di 250mila euro, un generatore, un concentratore di ossigeno, materiali sanitari vari, carrozzine, diversi forni a microonde.





«Grazie al progetto FarmacoAmico a cui collaboriamo da tempo, siamo riusciti a realizzare questa donazione di farmaci così imponente e importante - commenta il presidente di Porta Aperta Alberto Caldana - Il nostro ringraziamento si estende come sempre a tutta la cittadinanza modenese, al nostro fianco quando si tratta di dare una mano: la solidarietà per noi non ha confini e oltre a continuare a sostenere la popolazione ucraina arrivata nella nostra città, con questa quarta missione rimarchiamo la nostra vicinanza, concreta e fattuale, a questa terra piegata dalla guerra».

A distanza di più di un anno dall’inizio del conflitto, Porta Aperta fa il punto su quanto ha fatto sia sul territorio che in loco, attivandosi da subito a favore della popolazione colpita dalla guerra. Oltre alla raccolta di farmaci, vestiti e alimentari, poi distribuiti sia ai profughi arrivati sul territorio locale sia portati direttamente nelle zone colpite, l’associazione ha inoltre messo in campo l’accoglienza abitativa, l’assistenza sanitaria oltre che attività di mediazione linguistica per facilitare l’accesso ai servizi del territorio a favore della popolazione ucraina.