Presunte pressioni di Bonaccini su sindaco di Jolanda: aperto fascicolo

Jolanda

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati ne' ipotesi di reato, sulla vicenda delle presunte pressioni da parte del presidente della Regione Emilia Romagna,, denunciate dal sindaco di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara,. Sul caso il primo cittadino ha presentato, lunedì, un esposto ai carabinieri bolognesi, a cui ha allegato l'audio di una telefonata con il governatore. Secondo Pezzolato, dopo la decisione della sua vicedi appoggiare la candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni alle imminenti elezioni regionali, Bonaccini avrebbe fatto pressioni perchè tre Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti.'Ho ritenuto doveroso, nella mia funzione di sindaco, segnalare all'autorità giudiziaria una serie di comportamenti e di anomalie che ho rilevato in quest'ultimo periodo. Perchè possano essere vagliati da chi ne ha gli strumenti' - aveva detto Pezzolato.Ora il fascicolo sarà trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura di Ferrara.'Il sindaco didi Savoia, in provincia di Ferrara, denuncia pressioni da parte del mio avversario del Pd. Dopo la candidatura della vicesindaco dicon la mia lista - aveva detto- il Comune ha subito il taglio di tre dipendenti e Bonaccini avrebbe chiamato il primo cittadino preannunciandogli ritorsioni. Il sindaco dice di avere l'audio di una telefonata con Bonaccini. Il mio avversario, ieri, ha detto che è 'surreale' parlare di un Comune di 3.000 abitanti. Io penso, invece, che i piccoli Comuni meritino rispetto e impegno particolare da parte della Regione. Non stiamo parlando di questioni private, ma di rispetto delle istituzioni e dei ruoli che si ricoprono nell'ambito di una vicenda che, se confermata, sarebbe gravissima. A questo punto, per fugare ogni dubbio, credo che il mio avversario del Pd dovrebbe dare l'ok alla diffusione dell'audio. Ieri, in occasione dei nostri confronti, Bonaccini ha detto di aver chiamato il sindaco solo per discutere del personale tagliato. Sono sicura che la registrazione confermerà quanto detto dal mio avversario del Pd. O no?'.