. Alcuni giorni fa i volontari dell'associazione al ritorno dalla 'missione'svoltasi nella seconda metà di agosto avevano raccontato la loro esperienza di viaggio e il contributo in termini di progetti e solidarietà apportato grazie ai fondi raccolti nelle tante iniziative organizzate nel territorio italiano a cui Vento dell’Est ha partecipato.'Si tratta di un appuntamento importante - sottolinea il consigliere De Maio - per conoscere la situazione che vivono queste popolazioni, completamente ignorate dai media ufficiali italiani, salvo pochissime eccezioni. Una di queste, il fotoreporter Vittorio Rangeloni ha affidato a Vento dell’Est una raccolta di immagini molto significative, raccolte in 8 anni di lavoro a Donetsk, immagini che documentano un conflitto iniziato nel 2014, dimenticato in Europa fino all’intervento russo del 2022, cosa che ho potuto constatare anche nei dibattiti in Consiglio Comunale sulla questione'.La mostra fotografica sarà visitabile dalle ore 16, la conferenza con il racconto dei volontari inizierà alle 17:30, l’ingresso è libero ed invito i cittadini modenesi a partecipare.