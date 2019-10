‘Regionali, da Bonaccini una pessima gestione della sanità’

“L’operato di Bonaccini e della sinistra in Emilia Romagna è stato insoddisfacente e fallimentare sotto ogni punto di vista, a cominciare dalla sanità. Il territorio di Modena e provincia è stato fortemente trascurato, pagando le scelte sbagliate dell’amministrazione regionale”. A parlare è il senatore della Lega Stefano Corti. “Serve un netto cambio di rotta:, chiuso nel 2017, deve essere riaperto, per offrire un servizio importante ai cittadini, a prescindere dalla quantità di parti o dalle problematiche avvenute con il trasbordo. Bisogna ridurre i disagi e scongiurare a tutti i costi l’eventualità che possano verificarsi imprevisti o problemi durante i parti, eventualità di cui si dovrà assumere la responsabilità la Giunta Bonaccini, che ha ignorato le esigenze della popolazione e chiuso un punto nascite che rispettava esigenze orografiche e distanze”.“Serve più attenzione per il territorio, da troppo tempo trascurato dalla sinistra: il Pd come pensa di risolvere la mancanza di medici di base, soprattutto in Montagna? - chiosa Corti - Con queste buche e frane che nessuno ripara, è improbabile che medici e pazienti saranno incentivati a muoversi: se le strade di montagna avessero assi di penetrazione decenti, forse i medici di pianura si sposterebbero volentieri,case vacanza per anziani autosufficienti. Il giudizio su questa gestione è del tutto negativo, fortunatamente a breve i cittadini potranno tornare alle urne e mandare a casa chi ha ridotto così il territorio, scegliendo Lucia Borgonzoni e la Lega per un vero cambiamento”.