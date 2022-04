Revoca Cittadinanza Mussolini, l'ok di centro sinistra e 5 stelle

Ricordando le denunce di Giacomo Matteotti, che, “come il giudice Borsellino, sapeva che sarebbe stato ucciso per il suo operato”,ha affermato che “noi, oggi, saremmo superficiali se pensassimo di essere fuori da quei giorni infernali: nulla va dato per acquisito o per scontato e meno che mai la libertà o l’antifascismo. La revoca della cittadinanza è un impegno a vigilare, a non farci intrappolare dalla pigrizia spirituale, a non rinunciare mai alla nostra libertà. Che la nostra fede resti nella giustizia, nella libertà e nella pace”.Perse c’è ancora “una divisione sulla valutazione del fascismo, questo significa che l’ideologia fascista ancora non si è definitivamente spenta, ma anzi è pericolosamente viva e pronta a riaccendersi. Per questo è indispensabile continuare a proporre occasioni di memoria, confronto, riflessione e approfondimento storico su quello che hanno rappresentato per il nostro paese il fascismo e Mussolini.Dagli stessi banchi di Sinistra per Modena,ha definito la revoca “un atto simbolico ma fondamentale di memoria, per quanto ha rappresentato l’antifascismo per la città, per Modena città medaglia d’oro per la Resistenza, per l’impegno collettivo per la Liberazione. Ma anche per il futuro, in un momento in cui i movimenti neofascisti sono in forte crescita e reclutano nuovi seguaci. Il voto di oggi da solo non basta, serve che le istituzioni siano capaci di coltivare ogni giorno la fiducia dei cittadini. Ma allo stesso tempo è un segno inequivocabile che non c’è alcuno spazio per l’intolleranza neofascista”.Dopo aver premesso di essere “convintamente antifascista”,ha detto che “Modena, anche se non completamente, è stata fascista. È un fatto storico, con cui dobbiamo fare i conti anche se non ci piace. Oggi votiamo un’azione di cancellazione, ma guardando soprattutto al futuro, pensiamo che si potrebbero mettere in campo molte piccole azioni, ma concrete, per affermare i valori antifascisti uscendo dalla retorica, come, per esempio, ripristinare l’accesso diretto dei cittadini agli atti politici e amministrativi del Comune”. Giovanni Silingardi ha annunciato il voto a favore della delibera “perché siamo antifascisti e abbiamo la consapevolezza che l’antifascismo e la resistenza reso possibili la democrazia e la libertà. Il fascismo, ci dice la storia, è stato un male radicale, fin dal suo inizio. La primavera del 1945 ci ha portato la Liberazione e la delibera di oggi deve farci riflettere sui valori di democrazia e partecipazione, diritti e giustizia che quella primavera ci ha portato e che sono racchiusi nella Costituzione”.Per il Pd,ha affermato che “il fascismo può essere dentro ciascuno di noi, per esempio ogni volta che si accetta una sopraffazione o che un’aggressione possa risolvere un conflitto”. A mitigare questa tendenza è “il civismo democratico, fatto anche di azioni, commemorazioni e simboli che tengano viva la memoria di quello che è stato e che potrebbe essere di nuovo. La delibera di oggi è una di quelle azioni che formano il senso comune democratico nella società”.la revoca dovrebbe essere considerata da tutti “un atto dovuto, in una città che è Medaglia d’oro per la Resistenza. Approviamo questo atto per chiarire, una volta di più, la natura antifascista di questo Consiglio, per non farci venire il dubbio che l’antifascismo sia solo di facciata, per mantenere viva la memoria. Passiamo il testimone da chi ha combattuto per la libertà alle generazioni che verranno”. Perla revoca è un “atto dovuto e necessario, con il quale oggi, nel cuore delle istituzioni della nostra città, proviamo a fare i conti con il passato. Ci esprimiamo con un voto democratico, che è la vera vittoria di oggi, per dire che quel voto di allora non rende onore alla nostra città. La storia si scrive giorno dopo giorno, e oggi scriviamo una nuova pagina nella quale tutti dovremmo riconoscerci”.ha voluto ricordare che “l’onorificenza a Mussolini allora fu calata dall’alto, non era voluta dalla popolazione. Dobbiamo ricordare anche che gli iscritti al fascio erano pochi in città. Questo atto non cancella la storia ma fa parte della storia di oggi, per tutelare una democrazia che è fragile”.“L’antifascismo “è un patrimonio comune da sviluppare anche nel presente”, ha affermatosottolineando che “dobbiamo essere nuovi partigiani per contrastare le diseguaglianze le violenze”. Il Consigliere ha spiegato che votare la delibera significa “contribuire a ribadire i principi di democrazia e libertà anche per le nuove generazioni”.Dopo aver sottolineato che “l’atto amministrativo è valido in quanto mai annullato”,ha precisato che “Modena non può più accettare di essere rappresentata dalla figura che incarnava il fascismo, Mussolini, e la città non si riconosce più in quei valori di violenza, razzismo e assenza di democrazia che erano presenti nel 1924”. Rivolgendosi “ai consiglieri che trovano la delibera illegittima”, il consigliere ha suggerito di “rivolgersi al Tar”.