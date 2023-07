Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Già da subito la figura, che ora conta 26 unità attive, ha riscosso il favore del cittadini, a cui viene offerto un supporto soprattutto nel momento della chiusura degli Smarty. Durante le prime settimane dopo il posizionamento, infatti, i contenitori rimangono ancora a libero accesso, per far abituare le persone al nuovo strumento - afferma Hera -. Il momento in cui si abilita l’apertura solo con la Carta Smeraldo, (la cosiddetta chiusura dei contenitori) è solitamente il più delicato e quindi i tutor stazionano presso le postazioni di cassonetti più frequentati, per supportare i cittadini nelle operazioni di apertura e chiusura.Ma l’attività dei tutor non si limita al solo supporto tecnico. Durante gli orari di minor accesso ai contenitori rifiuti (in genere le ore centrali della giornata), si spostano per visitare altre postazioni di contenitori stradali, segnalando abbandoni o eventuali malfunzionamenti. La loro presenza presso alcuni punti particolarmente critici è apparsa determinante anche sulla prevenzione degli stessi abbandoni, Fra le loro mansioni rientra anche la ricerca proattiva degli utenti Tari che non hanno ancora ritirato Carta Smeraldo e Sacchetti, a cui provvedono a consegnare il kit'.Hera e Amministrazione Comunale hanno condiviso di potenziarne nei prossimi giorni gli organici, aggiungendo altri 10 operatori sul Quartiere 2. A Modena Est, Musicisti, Sacca, Crocetta e zone adiacenti sono state infatti le ultime aree della città a partire con i nuovi servizi e, dunque, la chiusura dei contenitori Smarty partirà nei prossimi giorni.