Sardine, dopo Bologna e Modena nuova marea a Reggio: 6000 in piazza

Continuano a invadere le piazze emiliano romagnole con numeri davvero impressionanti. Dopo Bologna e Modena, il movimento delle Sardine oggi pomeriggio è sceso in piazza a Reggio Emilia. Per la questura reggiana seimila le persone presenti in piazza Prampolini per dire no all'ondata sovranista. Intonate le note dell’inno nazionale e di 'Come è profondo il mare' di Lucio Dalla. Sul palco anche Mattia Santori, giovane bolognese fondatore del Movimento.