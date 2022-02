Sassuolo, la forza di dire no al Green Pass: lascia anche vicesindaco

Dopo l'addio degli assessori Angela Ruini e Corrado Ruini, a Sassuolo anche il vicesindaco Camilla Nizzoli lascia per coerenza con le proprie posizioni contro il Green Pass. Dimissioni che oggi vengono ufficializzate con una lettera al sindaco Menani.'Caro Francesco, le attuali imposizioni nazionali e dì riflesso comunali, non mi consentono più di poter assolvere al mio incarico, riuscendo nel frattempo a mantenere fede a quella che è la mia persona, il mio credo, ìl mio essere - scrive la Nizzoli -. Sono pertanto purtroppo costretta a rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di Assessore che mi hai affidato,con decorrenza immediata. Non posso più rappresentare uno Stato che non ml rappresenta e che non voglio più rappresentare. Farei un torto a me stessa e conoscendomi sai, che non sarei mai andata contro a quelli che sono i miei principi.