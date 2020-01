Scandalo Affidi, Movimento Vaccini al fianco delle famiglie

Questa sera, Luca Teodori, candidato capolista di M3V per la provincia di Bologna interverrà all'incontro organizzato dalla rete sociale 'Inascoltati sui nidi violati' per parlare di tutela della genitorialità e della famiglia. L'incontro si terrà alle 20 in via Zanardi 249 a Bologna.



Nel programma elettorale di Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità queste tematiche hanno un ruolo centrale: intendiamo tutelare e rispettare la responsabilità dei genitori, poiché consideriamo la famiglia un valore fondamentale della società.

E' nostra ferma convinzione che i figli siano sotto la cura dei genitori e non di proprietà dello Stato: la sovranità della famiglia viene sempre prima dell’azione di supplenza dello Stato, che deve essere dovuta a cause assolutamente eccezionali e limitata nel tempo alla situazione di estrema necessità.



M3V ritiene che la Regione dovrebbe costituirsi come parte civile nei processi relativi allo “scandalo affidi” a favore delle famiglie lese. Di questi temi parleranno domani anche gli altri candidati a disposizione di chiunque cerchi un dialogo nei mercati cittadini della provincia.



Nella foto (Frizio) il candidato presidente M3V Domenico Battaglia