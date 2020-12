Senatore Lanzi (M5S): 'Ciò che ci differenzia dagli altri partiti è la coerenza'

'Dalla rassegna stampa quotidiana sembra proprio che la maggioranza soffra di estrema schizofrenia. O meglio: la maggioranza escluso il M5S che è l’unica forza politica che mantiene i propri punti fermi, Presidente Giuseppe Conte in primis. Quello che ci differenzia dal resto dei partiti da prima Repubblica è proprio la coerenza verso un Premier su cui abbiamo puntato dal 2018'. A parlare con una nota ufficiale è il senatore modenese M5S Gabriele Lanzi.'Invece quest’oggi possiamo leggere dichiarazioni da ‘vorrei ma non posso’ di Nicola Zingaretti che rifugge da una crisi al buio ma parla di cambiar passo. Che poi, cosa voglia dire lo sa solo lui. E non lo ha chiaro in testa neanche la Vice Presidente del Pd, Debora Serracchiani, capace solo di scimmiottare le parole del suo Segretario. Poi arriva Gennaro Migliore, scopertosi renziano a metà della scorsa legislatura, giusto in tempo per esser ricandidato, che perpetua le minacce di Italia Viva all’esistenza stessa dell’esecutivo. Come se non bastasse già tutto questo, ecco il Capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci che vorrebbe rilanciare l’azione governativa; come? Allargando ad altre forze politiche. Ed ecco che in suo aiuto arriva il cavaliere bianco Antonio Tajani che porge il suo supporto su fatti concreti, specificando però come non sia un inciucio - chiude Lanzi -. Insomma, la conclusione ce la metto io: capisco che sotto natale spesso le famiglie amano portare i bambini al circo, ma portare il circo in Parlamento, anche no'.