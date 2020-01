'Spara a Salvini': a Bologna nuove scritte e minacce

'Sopratutto spara a Salvini'. E' la nuova scritta comparsa oggi su un muro a Bologna, in zona Cirenaica. A denunciarlo sono gli stessi esponenti del Carroccio emiliano, a partire dalla senatrice ed ex candidata alla presidenza della Regione,. 'Vi sembra normale? - scrive sui social, pubblicando la foto - è possibile vengano tollerate cose così?'. A ruota interviene anche il deputato, segretario della Lega in Emilia. 'Ennesima spregevole minaccia di morte a Matteo Salvini - commenta Vinci - stavolta nella democratica Bologna, nel rione Cirenaica, dove evidentemente c'e' chi preferisce l'istigazione all'odio e alla violenza piuttosto che la normale dialettica politica. Ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati e consegnati alla giustizia. Noi siamo tutti con il nostro segretario federale. La Lega non arretra di un millimetro'.Sulla stessa linea anche, numero uno del Carroccio in Romagna. 'Questa è la tolleranza di Bologna - attacca - nelle scritte apparse sui muri della città contro la Lega e Salvini crolla il mito dello spirito democratico e non violento della città guidata dall'ineffabile Virginio Merola, che tratta il leader della Lega come un invasore fomentando gli animi'.Quello di oggi, continua Morrone, è 'l'ultimo di una lunga serie di graffiti murali' contro Salvini. 'Anche tutte le altre scritte rappresentano richiami alla morte del leader della Lega, indegni di una societa' civile- ricorda- peraltro non abbiamo udito frasi di riprovazione, nè scuse da parte dell'amministrazione comunale o di personalita' politiche e della comunita' bolognese in segno di rispetto sul piano umano e istituzionale. Non ci stupisce. Ciò che emerge da questi odiosi episodi e dalle dichiarazioni degli esponenti del Pd e dei loro alleati è soprattutto l'odio nei confronti degli avversari politici, usato come arma e propaganda per demonizzarli e delegittimarli in seno alla comunità. Questo e' lo stile della sinistra, uno stile che certamente non appartiene alla nostra cultura politica', chiosa Morrone.