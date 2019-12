Vigili Modena attivi in eventi privati, ecco quando il Comune non paga

Eventi privati commerciali, industriali o sportivi con particolare affluenza in città? Le spese per l'ingaggio della Polizia municipale non le paga il Comune, ma sono a carico dei singoli promotori. Lo prevede la legge nazionale del 2017 che ora è applicabile anche a Modena, grazie ad un regolamento ad hoc approvato nei giorni scorsi in Consiglio comunale (Lega e 5 stelle astenuti). Il provvedimento è stato presentato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che ha anche ricordato l'esperienza già sviluppata nella definizione di accordi con i privati per eventi particolari, come e' avvenuto con Vasco Rossi per Modena park. Le prestazioni a pagamento indicate dal Regolamento, salvo disposizioni specifiche della Questura, sono i servizi per disciplinare il traffico per iniziative con particolare affluenza di veicoli o con modifiche temporanee alla viabilità, oppure con la necessitaà di garantire riprese cinematografiche o di spot pubblicitari. Il regolamento modenese prevede anche la possibilità di scorta e sicurezza nelle manifestazioni private, mentre per eventi di particolare rilevanza potà essere stipulata un'apposita convenzione con il Comune (di nuovo, come avvenne per Vasco). Sono invece escluse tutte le prestazioni previste tra i servizi pubblici essenziali, quelle che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale, quelle caratterizzate dal requisito 'della necessità ed urgenza' o dal 'pericolo imminente per l'incolumità pubblica', cosi' come piu' in generale tutte quelle relative a manifestazioni ritenute di pubblico interesse.