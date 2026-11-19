È nata anche dall'esperienza di un padre, dalla fatica di accettare una situazione inattesa e dalla scelta di trasformare una domanda dolorosa in un impegno collettivo la rassegna 'Differenti abilità - Siamo diversi come due gocce d'acqua', in programma a Modena dal 1° al 4 dicembre in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Un percorso culturale che avrà come sedi il Foro Boario, presso il Dipartimento di Economia 'Marco Biagi' di Unimore, e il Teatro del Tempio, ma che prima ancora di entrare nel vivo degli appuntamenti ha voluto lanciare, per voce del suo ideatore e promotore in veste di presidente del tavolo provinciale per la disabilità, un messaggio preciso già nella sua presentazione ufficiale.

Una conferenza stampa particolare quella organizzata per presentare l'evento con gli studenti delle scuole coinvolte. Una scelta che riflette pienamente il pensiero di Gianni Ricci, che durante la presentazione ha spiegato come l'origine stessa della rassegna affondi le radici nella sua storia familiare e nel percorso condiviso con il figlio Gregorio.

'Prima di tutto sono il papà di Gregorio', ha raccontato Ricci. 'Mio figlio oggi ha quasi 42 anni, è diventato protagonista di film e libri e, in realtà, è lui che mi ha dato la spinta per fare in modo che l'esperienza vissuta con Gregorio potesse essere trasferita anche agli altri Gregorio del mondo'.

Un cammino che non è stato privo di difficoltà. 'Più di una volta mi sono chiesto: perché è successo a me? Poi, a un certo punto, anche grazie a mia moglie Guia, ho cambiato la domanda: perché è successo a Gregorio? Da quel momento è cambiato completamente il mio atteggiamento nei confronti della vita e della rabbia'.

Da quella consapevolezza è nato un impegno che negli anni si è tradotto in iniziative, attività e progetti dedicati alla disabilità, con un obiettivo preciso: mettere al centro le persone e le loro capacità piuttosto che i limiti.

'Quello che voglio fare è diffondere un modo diverso di approcciare le persone considerate diverse, cercando di mettere in luce i loro talenti e le loro caratteristiche, aspetti che spesso sottovalutiamo ma che possono dare un enorme valore ai rapporti umani e alla vita quotidiana', ha spiegato Ricci. 'Anche questa rassegna nasce con questo obiettivo'.

Per il presidente del Tavolo provinciale per la disabilità, la chiave per costruire una società più inclusiva passa inevitabilmente dalle nuove generazioni. Ed è proprio per questo che gli studenti sono stati coinvolti fin dalla presentazione dell'iniziativa.

'I giovani non hanno sovrastrutture e non hanno condizionamenti', ha sottolineato. 'Se si riesce a trasmettere loro un messaggio vero e un valore autentico, saranno loro stessi a diffonderlo nella società, proprio come avviene sui social, contribuendo a rendere il cambiamento sempre più naturale e condiviso'.

La rassegna prende il titolo dal celebre verso della poetessa polacca Wisława Szymborska, 'Siamo diversi come due gocce d'acqua', e si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dall'Onu. L'obiettivo è promuovere eventi realizzati con le persone con disabilità e dimostrare come arte, cultura e relazioni possano contribuire ad abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali ancora profondamente radicate.

La scelta del Foro Boario richiama il legame storico tra l’università e il territorio: quando nel 1993 l’allora Facoltà di Economia si insediò nell’edificio ristrutturato su progetto di Franca Stagi, l’intera comunità modenese contribuì a creare un polo accademico e bibliotecario d’eccellenza.

Oggi quegli stessi spazi si aprono nuovamente ai cittadini e ai giovani per dare visibilità a realtà spesso ai margini.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Economia 'Marco Biagi' di Unimore, Tavolo provinciale sulla disabilità, Cooperativa sociale Nazareno, Aut Aut, Fondazione Bpm, AperturasEvents e Rock'n Rulli Camp, con l'ambizione di trasformare per quattro giorni la città in uno spazio di incontro e confronto capace di costruire, attraverso la cultura, quella che gli organizzatori definiscono una vera 'Comunità del Noi'.

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a Gianni Ricci, Fabio Braglia, presidente Provincia Modena, Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura Comune di Modena, Giacomo Guaraldi delegato disabilità Unimore, Simone Scagliarini, Dipartimento Economia Marco Biagi (DEMB-Unimore), Angelo Santimone, associazione Tempio Aps, Luigia Paolino, dirigente scolastico I.I.S. 'A. Venturi'.

Il programma della rassegna

Martedì 1° dicembre (ore 12.00) – Foro Boario (ala ovest, primo piano), Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Inaugurazione della mostra di tavole e opere realizzate dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Adolfo Venturi” sul tema 'Non sono io ad essere diverso ma sono gli altri a farmi sentire diverso'. L'esposizione resterà aperta fino a venerdì 4 dicembre alle ore 11.00.

Mercoledì 2 dicembre (ore 18.00) – Foro Boario (ala ovest, primo piano), Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Sfilata di moda con capi prodotti da aziende e sartorie del territorio modenese, indossati da modelle e modelli professionisti insieme ai ragazzi delle associazioni impegnate nell’ambito delle differenti abilità.

Mercoledì 2 dicembre (ore 18.45) – Foro Boario (ala ovest, primo piano), Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Concerto musicale dei Rock’n Rulli, progetto nato dall’Associazione Tempio Aps in collaborazione con la Banda Rulli Frulli di Finale Emilia.

Giovedì 3 dicembre (ore 16.00) – Aula Magna, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Presentazione ufficiale del Portale del Noi, strumento ideato dal Tavolo Provinciale sulla disabilità e sviluppato in collaborazione con Jemore (Junior Enterprise Modena).

Giovedì 3 dicembre (ore 19.00) – Teatro del Tempio (via Caduti in Guerra 196).

Proiezione di un cortometraggio e di un lungometraggio dedicati al tema della fragilità, entrambi vincitori di prestigiosi riconoscimenti in festival cinematografici, accompagnati dagli interventi dei registi e degli attori. A seguire è previsto un rinfresco in occasione dell’inaugurazione del punto di ristoro del Teatro del Tempio, gestito insieme a un gruppo di ragazzi con differenti abilità.

Venerdì 4 dicembre (ore 11.00) – Foro Boario (ala ovest, primo piano), Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

Chiusura ufficiale della mostra degli studenti dell’Iss “A. Venturi” e conclusione della rassegna.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e aperto alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.