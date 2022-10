Al cardinale, presidente Cei, un dottorato honoris causa

Dottorato honoris causa in Studi politici per il suo impegno nella cooperazione internazionale. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, torna nella 'sua' Università La Sapienza di Roma, dove si era laureato in Lettere e Filosofia nel 1978, per un riconoscimento pubblico ai suoi impegni umanitari e sociali. Ad accoglierlo, in una cerimonia nell'aula magna del Rettorato, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la rettrice Antonella Polimeni. Zuppi, che già nei suoi anni giovanili aveva iniziato a collaborare con la Comunità di Sant'Egidio, ha dedicato il suo sacerdozio alla cooperazione internazionale in alcuni paesi africani. Presidente della Commissione per la pace e la sicurezza in Burundi, successivamente ha collaborato con Nelson Mandela nell'ambito del negoziato per la pace di Arusha (Tanzania), che ha posto le basi della progressiva pacificazione del Paese africano.La rettrice de La Sapienza ha ricordato l'età giovanile di Zuppi, quando era attivo nelle periferie romane e studiava al liceo Virgilio. Polimeni ha poi voluto regalare al cardinale il suo vecchio libretto universitario e una copia della tesi di laurea in storia del Cristianesimo. 'L'Europa può essere ancora una volta il modello della libertà dalla paura se soltanto non si limita a guardare solo se stessa - aggiunge Zuppi nella sua prolusione - nella sua storia l'Europa ha elaborato gli anticorpi per combattere nazionalismo e sciovinismo, vecchie malattie europee presenti anche in Africa. L'Unione europea è stata la sola risposta adeguata alle grandi sfide della pace dopo la seconda guerra mondiale. Oggi ci occorre qualcosa di più: un'Europa con una missione, che risvegli negli europei il sentimento del loro futuro comune. Non una risposta tecnocratica o funzionale. E l'Africa rappresenta il partner ideale di questa sfida. Nella disuguaglianza non c'è futuro, nella sola crescita economica nemmeno. È necessaria un'economia solidale, basata sulla persona umana', conclude il presidente Cei.