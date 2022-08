Cardinale Zuppi intervistato da Vanity Fair 'apre' al suicidio assistito

Dopo l'apertura sul fine vita da parte del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ora tocca al Parlamento 'fare il passo vero'. E al centrosinistra mettere nel programma elettorale l'intenzione di approvare una legge che regoli le ultime volontà, in maniera 'avanzata e coraggiosa'. A sollecitarlo ancora una volta è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando l'intervista rilasciata da Zuppi a 'Vanity Fair'. Intervista in cui il cardinale afferma che celebrerebbe il funerale di chi sceglie il suicidio assistito. 'Devo però chiarire un punto - ci tiene a precisare il presidente della Cei - la Chiesa non ammette l'eutanasia, ma chiede l'applicazione delle cure palliative. Si resta fino all'ultimo accanto all'amato, facendo di tutto per togliere la sofferenza del corpo e dello spirito, quindi senza alcun accanimento, ma difendendo sempre la dignità della persona.I cittadini non hanno potuto votare al Referendum perché bocciato dalla Consulta, ma sentono questo tema come prioritario. Umanità e diritti'. Nella stessa intervista a 'Vanity Fair', Zuppi parla anche dell'apertura nei confronti della comunità Lgbtqi+ e del ddl Zan.'La mia non è una posizione diversa da quella della Chiesa - assicura il presidente Cei - che è quella dell'accompagnare e dell'accogliere già indicata da Benedetto XVI, e che ha ribadito Papa Francesco più esplicitamente'. L'accoglienza, continua l'arcivescovo di Bologna, 'non ha una scadenza o un tempo, finché righi dritto. Se sei figlio, sei figlio. Se sei fratello, sei fratello, questa è sempre casa tua. Poi posso non essere d'accordo, posso essere per niente d'accordo'. All'interno della Chiesa, continua Zuppi, 'del ddl Zan si è discusso moltissimo. Per esempio: la maternità surrogata è un problema? Sì, è un problema. Ma se mi chiedi di fare un battesimo a un bambino nato così, ti rispondo: certo! Lo faccio. L'ho fatto'.