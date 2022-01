Anziani: nelle Cra modenesi 168 ospiti e 154 operatori positivi

Anche le case residenze per anziani, nonostante la quasi blindatura creata dalle regole Covid che obbligano anche visite solo programmate, a soggetti con Green Pass rafforzato e spesso anche con tampone, non sono impermeabili alla capacità di diffusione della variante Omicron. Anche perché se gli ospiti sono protetti all'interno lo sono meno gli operatori che entrano ed escono ogni giorno. Ed è così che anche se i contagi di moltiplicano in maniera simile e proporzionale tra gli ospiti ed operatori, lo scenario, dopo la terza dose di vaccino diffusa sulla quasi totalità degli ospiti, è diverso e decisamente migliore rispetto alle prime ondate, nelle quale anziché i contagi a doppia cifra si contavano ricoveri e decessi.Al 13 gennaio, ultimo dato reso noto dall'Ausl, in 14 strutture classificate come Casa Residenza per Anziani non autosufficienti sulle 54 presenti in provincia di Modena, erano presenti casi covid.

A differenza della scorsa però non si registrano situazioni preoccupanti se non in 5 casi per i quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Una percentuale ridottissima rispetto al totale dei contagiati che è necessario leggere anche rispetto alla possibilità (evidenziata in questi giorni), che si tratti di soggetti affetti da altre patologie e particolarmente vulnerabili, ricoverati per queste e non per covid, ma registrati come ricoveri covid perché risultati anche positivi. Una quota che a Modena sfiora il 30% dei pazienti ricoverati nei reparti covid degli ospedali modenesi. E se consideriamo i 5 casi in un periodo comunque che è anche di epidemia influenzale, è deducibile pensare che le restrizioni e le misure precauzionali abbiano in qualche modo ridotto drasticamente anche le altre infezioni non covid.



Guardando la mappa generale provinciale delle strutture interessate, Vignola è l'area con maggiore incidenza. Su sei strutture 4 sono interessate da casi di positività. Simila la situazione a Pavullo dove sono sempre 4 le strutture interessate da casi positività ma su un numero maggiore di strutture presenti: otto.



Va meglio, anzi al meglio, in altri distretti: A Mirandola nessuna delle 5 cra registra casi positivi. Analoga situaziona a Castelfranco con contagi a zero nelle 5 strutture presenti.