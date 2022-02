Aperitivo no Green Pass: manifestante spinto a terra. Interviene ambulanza

Un aperitivo spontaneo per dire no al Green pass si è tenuto oggi pomeriggio in piazza Grande a Modena, sulla scia di altre manifestazioni simili organizzate in altre città ( la settimana scorsa a Carpi ).Ognuno ha portato da casa bibite, patatine e pop corn per condividere un aperitivo all'aperto evitando i locali dove appunto ad oggi è obbligatoria la esibizione del super green pass.La polizia locale ha chiesto le generalità di tutti i presenti (non risulta che siano state chieste autorizzazioni per l'evento spontaneo), ma l'aperitivo è proseguito ugualmente. Centinaia le persone che hanno partecipato.L'evento però verso le 18 si è interrotto bruscamente. Un manifestante, come riferiscono diversi testimoni () è stato spinto a terra.Un altro aperitivo con modalità simili si è tenuto parallelamente in piazza Roma.