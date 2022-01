Befana Asi, doni ai bambini consegnati su mezzi storici

La Scuderia San Martino anche quest’anno è tra i Club del Motorismo Storico che partecipano alla Befana Asi, il primo evento dell’anno promosso da Asi Solidale, il settore che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano (282 Club federati e 55 Enti aderenti).AGEOP e Casa della carità di Fosdondo, sono i destinatari scelti questo anno per la donazione di generi alimentari e giocattoli alla Casa della Carità e regali “sospesi” per i ragazzi ricoverati al S.Orsola di Bologna e seguiti da AGEOP; ancora una volta il mondo degli appassionati ha deciso di offrire un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno.Stamattina la Scuderia, presieduta da Roberto Vellani, dopo la partecipazione alla diretta facebook di ASI col suo Presidente Alberto Scuro e tutti i Club italiani aderenti, è partita col suo Bulli alla volta della Casa della Carità di Fosdondo, per la prima consegna con la Vicepresidente Francesca Manzini.A Graziano Marani invece, referente per AGEOP, sono stati consegnati in diretta facebook il gagliardetto di ASI solidale ed il gagliardetto della scuderia, come emblema della iniziativa di beneficenza fatta a favore di Ageop.