Bus in fiamme, Usb: 'Ancora tragedia sfiorata, chiarezza su responsabilità'

'Un'altra tragedia evitata, l'ennesimo bus di SETA che prende fuoco; fortunatamente non ci sono feriti, ma non si può sperare sempre nella buona sorte'. USB lavoro privato interviene sul rogo che ha distrutto il vano motore di un bus della flotta Seta in servizio sulla linea 710 Marano-Zocca. 'Sono ormai diversi anni che USB Lavoro Privato apre vertenze sindacali in SETA, dove tra i tanti punti si pone la massima attenzione sul problema della sicurezza del servizio, della sicurezza degli Operatori di Esercizio e inevitabilmente delle persone trasportate.Fortunatamente non c'erano passeggeri a bordo, ma se si pensa che nella corsa precedente in partenza da Vignola trasportava almeno 30 passeggeri, si deve per forza parlare di un'altra tragedia evitata, anche per i rischi che ha corso il conducente di SETA che ha svuotato l'estintore per cercare di domare le fiamme, mettendo a rischio la propria incolumitàFortunatamente il conducente, affermano i referenti Usb, è stato aiutato da un passante, che è riuscito a recuperare un altro estintore e anche da un vigile del fuoco che si è servito dell'abitazione vicina per prendere dell'acqua. In questo modo si è evitato che la vettura venisse completamente avvolta dalle fiamme, con il rischio di creare potenziali situazioni di pericolo anche per le case vicine, ai passanti , oltre che un danno ambientale.Era una vettura modello Man Autodromo, di molti anni e con un chilometraggio importante, uno di quei bus che doveva essere rottamato già da tempo.In occasione di uno dei tanti incontri in Prefettura a Modena di qualche anno fà, ai sensi della legge 146/90 , la Direzione aziendale accusava USB L.P. di usare la sicurezza come un slogan sindacale, qualcosa di pretestuoso per danneggiare l'immagine di SETA per alti interessi.In occasione di uno dei tanti scioperi sindacali in SETA si scriveva: 'in difesa del profitto muoiono diritti e sicurezza!'Come si può pensare che rivindicare il diritto alla sicurezza e di altre tutele sia uno slogan?Tutto questo alla luce anche della recente tragedia della funivia di Stresa- Mottarone, perchè il problema è Nazionale, riguarda la maggior parte delle aziende di trasporto pubblico, come ogni altra realtà privata, dalla più piccola alla più grande, dove gli interessi economici spesso prevalgono su tutto il resto.Se si pensa che solo pochi mesi fà si è sviluppato un'incendio terrificante nel deposito SETA di Reggio Emilia, che ha distrutto diverse vetture e a tutti gli altri bus che si sono incendiati o che continuamente rimangono fermi per guasti sul territorio modenese, si deve intervenire il prima possibile per trovare le responsabilità, prima di ritrovarci - conclude USB Lavoro privato Modena - a parlare di un'altra tragedia che poteva essere evitata'