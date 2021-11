Un cioccolatino solidale per i familiari Charitas di Modena

Tra i progetti che l'associazione ha potuto realizzare grazie a un semplice cioccolatino, che può fare davvero la differenza, ci sono gli acquisti di nuovi televisori per i gruppi degli ospiti del Charitas, di una altalena inclusiva, di letti elettrici, di un sollevatore elettrico, di un pedalatore elettrico ma anche di pulmini e mezzi idonei per le uscite degli ospiti fino all'allestimento della cosiddetta 'Stanza morbida' all'interno della struttura.I cioccolatini sono acquistabili contattando il 3334139782 - 3337492713 o scrivendo a info@familiaricharitas.it

Torna la campagna dei cioccolatini solidali a sostegno dell'Associazione Familiari Charitas di Modena, realtà composta dai familiari degli ospiti della residenza per disabili gravi Asp Charitas di Strada Panni 199. Questa associazione realizza progetti mirati al continuo miglioramento della qualità di vita degli ospiti della residenza oltre a promuovere iniziative rivolte agli ospiti che possono coinvolgere tutta la cittadinanza.«Tra i nostri progetti - spiega la presidente Patrizia Poli - C'è ad esempio quello di Musicoterapia e Arteterapia, il progetto 'Viviamo il nostro parco', 'A spasso con', 'A cavallo o in carrozza ora si può' ma anche il progetto di sostegno e consulenza psicologica alle famiglie e tanto altro ancora. L'appuntamento annuale con i nostri cioccolatini solidali permetterà di contribuire, grazie al supporto della comunità modenese che sceglierà di regalarsi e regalare a Natale un cioccolato speciale, ai tanti progetti che portiamo avanti».

