Comune di nuovo in cattedra contro 'la movida sregolata'

'Serve maggiore responsabilità da parte di tutti, operatori e cittadini, nell’utilizzo delle mascherine e nell'osservanza del distanziamento fisico'. Il monito del Comune arriva puntuale alla vigilia di un altro fine settimana in cui il centro storico, già particolarmente frequentato nei locali dell'aperitivo all'aperto durante la settimana, tornerà ad animarsi di migliaia persone. Anche solo per una 'birretta in compagnia'. Occupando quegli spazi di ritrovo all'esterno dei locali dove anche con le migliori intenzioni ad ogni sorso, la mascherina viene comunque, per forza di cose, abbassata. Gesto, seppur prevedibile, sempre più incompatibile con le regole sempre più restrittive che obbligano l'uso costante e corretto della mascherina anche nei luoghi all'aperto. Dove l'amministrazione comunale promette e annuncia controlli serrati. Preventivi e repressivi. Comprendenti anche gli annunci con altoparlanti da mezzi mobili per ricordare il rispetto delle regole. Per evitare quella che il l'amministrazione stessa giudica una 'movida sregolata'. E alla quale la stessa amministrazione oppone una alternativa politicamente corretta. A sedere, a tavola, che si sostanzia nella soluzione dei Tavolini sotto le stelle l’iniziativa che, nelle sere del fine settimana, estende in diverse strade del centro storico le aree all’aperto dei pubblici esercizi. Con l'obiettivo dichiarato di 'permettere ai modenesi di godersi le serate all’aperto in città in sicurezza, ma senza il rischio di una movida sregolata. Proprio a questo scopo la Polizia locale proseguirà a utilizzare anche i messaggi diffusi dagli altoparlanti delle pattuglie per ricordare che sono ancora in vigore le disposizioni ministeriali che prescrivono, per esempio, l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 anche all’aperto “negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici”, dove per le caratteristiche fisiche “sia più agevole la formazione di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale”. I messaggi verranno aggiornati sulla base delle nuove disposizioni che dovessero entrare in vigore in questi giorni.

Continuerà anche l’attività di controllo delle pattuglie del centro storico con l’obiettivo, in collaborazione con i gestori delle attività, di prevenire situazioni di assembramento.



Nella foto, Polizia Municipale in via Gallucci alcune sere fa