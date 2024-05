Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Desidero anzitutto ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso e la vigilanza per la perfetta gestione di questa emergenza e le forze dell’ordine per il pronto intervento – ha commentato il Direttore Generale Claudio Vagnini – la professionalità di tutti ha evitato conseguenze per i pazienti e i famigliari. Questo ennesimo caso di violenza conferma le difficili condizioni in cui i professionisti dei Pronto Soccorso sono costretti a lavorare ormai da troppo tempo. Come Direzione siamo impegnati a supportare i nostri professionisti con forza e vogliamo stigmatizzare i comportamenti violenti come quelli della scorsa notte'.