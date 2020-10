Non bastano le rassicurazioni del Premier Conte su un provvedimento per il risarcimento danni alle attività più colpite promesso in Gazzetta Ufficiale da martedì (il premier lo ha annunciato oggi nel corso della conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo decreto anti-covid, il terzo in undici giorni), per confortare le migliaia di ristoratori e gestori di locali che domani dovranno attenersi ai nuovi provvedimenti.'Iarriveranno direttamente suldei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”, ha spiegato il premier.Gli esercenti che in questi mesi si sono impegnati per garantire il rispetto delle norme continuando a lavorare, chiedono una sola cosa: continuare a farlo.La Fipe-Confcommercio ha già stimato che le nuove restrizioni costeranno altri 2.7 miliardi di euro alle imprese della ristorazione. In un momento già difficile di lenta ripresa dopo i mesi del lockdown. E così che l'associazione ristoratori modenesi ha indetto per domani, lunedì 26, alle ore 18, una manifestazione con presidio, nel rispetto delle norme distanziamento, in piazza Grande, a Modena, sotto il Municipio.