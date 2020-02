Coronavirus, la decisione sulla chiusura delle scuole slitta a domani

Bonaccini

Tutto rinviato a domani. Dal vertice dei sindaci dell'Emilia-Romagna con il presidente Stefanonon è uscita una decisione definitiva sulla chiusura delle scuole e le altre chiusure precauzionali per arginare l'epidemia di coronavirus. Si aspetta il Consiglio dei ministri di domani per provare a trovare una sintesi tra le regioni più colpite. 'Entro domani ci attendiamo indicazione dettagliate su criteri scientifici e medici ai quali vogliamo attenerci per contenere il più possibile la diffusione del virus' - ha detto il neo assessore regionale alla sanità Raffaele Donini.