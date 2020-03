Coronavirus, personale sanitario decimato. Appello a nuove assunzioni

Servono nuove assunzioni di personale sanitario in Emilia-Romagna per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo chiedono le sigle della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil. ''Senza personale- avvisano Cgil, Cisl e Uil- non c'è la possibilità di fornire l'adeguata assistenza che questo momento richiede'. A scarseggiare nelle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna sono anche le mascherine. 'Nelle Aziende- sottolineano ancora i sindacati- cominciano ad esserci problemi di reperimento'.Dunque, 'abbiamo manifestato la nostra preoccupazione alla Regione- si legge ancora nella nota- chiedendo un impegno straordinario, consapevoli delle grandi difficoltà di questo momento'. I sindacati, a questo riguardo, invitano 'le colleghe e i colleghi' alla 'massima responsabilita' nell'uso di questi presidi vista la situazione critica'.