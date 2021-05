Covid, il Senato approva scudo penale per personale sanitario

Via libera dal Senato all'emendamento al decreto Covid che consente l'istituzione di uno 'scudo' penale per medici e operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Il via libera è arrivato con 172 voti favorevoli, 23 contrari e 8 astensioni. Secondo l'emendamento, durante tutto lo stato di emergenza, i reati di omicidio colposo e lesioni personali saranno punibili solo in caso di colpa grave.La modifica prevede che 'durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza,-.'.'Il Senato ha appena approvato un emendamento particolarmente atteso dal mondo medico e sanitario con l'obiettivo di limitare la responsabilita' penale ai soli casi di colpa grave, per eventi avvenuti nella fase dell'emergenza Covid-19'. Lo annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando di aver lavorato insieme al ministero della Giustizia.