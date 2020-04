Coronavirus, test sierologici privati vietati in Emilia Romagna

'I test sierologici non sono un giochino, sono una cosa seria che ci dice se abbiamo avuto questa malattia o no. Se il test dà esito positivo occorre fare altri esami e alla fine un tampone, cosa che non fanno nei laboratori che fanno questi esami. Inoltre questi test non sono del tutti affidabili, ce ne sono 200 in commercio e noi ne abbiamo selezionati 3 o 4. Non siamo dunque sicuri che i test offerti ai privati oggi siano o meno efficaci. Per questi motivi ci prendiamo la responsabilità di dire che questi esami non si fanno ai privati e lo vieteremo con una delibera di giunta'. A dirlo è stato ieri il commissario'I laboratori privati potranno candidarsi a lavorare per conto del pubblico e avremo bisogno di fare molti test sierologici, ma sotto i criteri di sicurezza che stabilirà la Regione Emilia Romagna. Oggi non è il momento di toglierci una curiosità sulla propria positività in caso di persona asintomatica, questa curiosità la soddisferemo quando saremo sicuri di avere test validi' - ha chiuso Venturi.