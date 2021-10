Covid, a Modena 22 contagi e nessun ricovero

In provincia di Modena, su 22 nuovi positivi, 14 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 14, gli asintomatici 8. Non si registrano ricoveri.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:Castelfranco 1Fiorano 4Medolla 1Mirandola 2Modena 3Nonantola 1Pavullo 1San Felice 1Sassuolo 2Serramazzoni 3Zocca 1Fuori provincia 2