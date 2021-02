Covid, da inizio pandemia 450 focolai nelle scuole modenesi, oggi 69

Sessantanove i focolai covid riscontrati al 1° febbraio nelle scuole modenesi di ogni ordine e grado, 450 quelli da inizio pandemia, di fatto nell'ultimo anno funestato dal Covid. Sono alcuni dati diffusi dall'Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, in Assemblea Legislativa regionale, sia nell'informativa sull'andamento dei contagi sia, nello specifico, in risposta alle specifiche domande per Modena avanzata dal consigliere regionale di Forza Italia Valentina Castaldini. Ricordiamo che un focolaio viene definito quando in una classe o in una sezione sono presenti più di due casi positivi.L'Assessore Donini ha elencato, per le scuole della provincia di Modena, i dati relativi ai tamponi: 'Su 9.443 test, 8.455 sono stati fatti a studenti (di questi 391 sono risultati positivi) e 988 al personale (di questii 29 i positivi)'. Riguardo ai focolai, l'assessore ha detto che da inizio pandemia i focolai attivi, registrati in tutta la provincia di Modena, sono 450. In particolare, 36 nei nidi, 167 nelle scuole materne, 131 nelle elementari, 79 nelle medie e 37 negli istituti superiori. Il maggior numero di focolai si è registrato nellaseconda metà di novembre. Per ridurre il rischio di incremento dei contagi - ha concluso - c'è stata una rigorosa applicazione dei protocolli sanitari nelle scuole e sui mezzi di trasporto'.