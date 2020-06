Covid: oggi a Modena un solo contagiato in più e nessun decesso

Rimane stabile, oggi rispetto a ieri, il numero di contagiati in più in Emilia-Romagna. Esattamente 19, individuati attraverso i 4.271 tamponi effettuati, di cui 15 asintomatici. Calano di 127 i pazienti in isolamento, di 25 quelli nei reparti Covid e di 4 quelli delle terapie intensive, tornati ormai a valori pre-emergenza. Dati in miglioramento a cui fanno da contraltare quelli relativi ai morti. Purtroppo sono 12 quelli registrati in Emilia-Romagna, ma nessuno nelle province di Modena, Ferrara e Ravenna. In provincia di Modena un solo contagiato in più registrato a Castelfranco Emilia.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.828 casi di positività, 19 in più rispetto a ieri: di questi nuovi casi, 15 sono asintomatici, esito dell’attività di screening regionale.

I tamponi effettuati sono 4.271, che raggiungono così complessivamente quota 333.629, a cui si aggiungono 1.857 test sierologici.

Le nuove guarigioni sono 163, per un totale di 20.780: oltre il 74% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi sotto i 3mila (2.912, -156 rispetto a ieri).

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.504 (circa l’86% di quelle malate), -127 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 50 (-4). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 358 (-25).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 20.780 (+163): 811 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 19.969 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



I decessi

Purtroppo, si registrano 12 nuovi decessi: 8 donne e 4 uomini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.136. I 12 nuovi decessi sono riferiti non solo a ieri ma agli ultimi sette giorni, dal 25 maggio, casi per i quali si attendeva l’esito rispetto alla causa di morte da Covid-19: 5 si sono verificati in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), 2 nelle provincia di Piacenza, 1 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna, 1 in quella di Forlì-Cesena (nel forlivese) Rimini. Nessun decesso nelle province di Modena, Ferrara e Ravenna.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.493 a Piacenza (+4), 3.529 a Parma (+4), 4.952 a Reggio Emilia (+2 ), 3918 a Modena (+1), 4.640 a Bologna (+5); 995 a Ferrara (+ 1. Infine sono 394 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), mentre in Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.907 (+2), con 2 nuovi casi a Rimini (2.156) e nessun nuovo caso a Ravenna (1.028 in totale), Forlì (943) e Cesena (780 in totale).