Crediti da compensare inesistenti: sequestro da 8 milioni a imprenditore mirandolese

Il provvedimento cautelare reale è stato emesso nella fase delle indagini preliminari a seguito di un’articolata attività investigativa coordinata da questa Procura e condotta dai militari del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Modena a partire dal mese di aprile 2023.In particolare l’inchiesta ha avuto origine dallo sviluppo dei dati acquisiti nel corso altre indagini coordinate da dalla Procura nei confronti dell’imprenditore per la stessa ipotesi di reato, culminate, nel 2022, con l’emissione nei suoi confronti di un’ordine di arresto in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena eseguito e per il quale l'uomo stava ancora scontando una pena. Dopo il carcere, ai domiciliari. Ed è dal proprio domicilio che l'uomo continuava a porre in essere attività contabili e finanziarie di natura fraudolenta al fine di generare crediti d’imposta inesistenti per rilevanti importi, con condotte inquadrabili nel reato di cui all’art. 10-quater D. Lgs. 74/2000.I crediti venivano anche utilizzati per abbattere il debito tributario verso l’Erario dovuto dalle società riconducibili a lui stesso indagato (per circa 6 milioni di euro) e per compensare debiti di società terze ubicate in Campania e nel Lazio, a cui erano stati ceduti dietro pagamento di una percentuale del loro valore nominale, per un importo pari a circa 2 milioni di euro. Il profitto dei reati contestati, oggetto del provvedimento cautelare reale, ammonta a circa 8 milioni di euro.In esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero, per il quale è statarichiesta la convalida al competente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, sono state complessivamente sottoposte a vincolo cautelare disponibilità finanziarie per oltre 2 milioni di euro, rinvenute sui conti correnti delle società riconducibili alle persone indagate, oltre a quote di 12 immobili di proprietà del principale indagato, nelle province di Modena e Ravenna, per un valore stimato di circa 500 mila euro.