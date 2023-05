Crolla ponte a Molinella nel bolognese: frazione evacuata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Data la caduta del ponte della Motta, i cui resti deviano la corrente sul lato San Martinese di un argine già molto provato, sto predisponendo l’evacuazione immediata della frazione di San Martino in Argine. Come punto di riferimento chi non ha luogo dove andare si rechi al Palazzetto dello sport di Molinella - fa sapere il sinddaco di Molinella Dario Mantovani -. Una rottura senza precedenti, con l’acqua che ha eroso via anche parte dell’argine rimasto in piedi. A Molinella come a Budrio in questo momento sono attivi centinaia di volontari provenienti da varie regioni e appartenenti a varie associazioni. Le prossime 48 ore saranno ore durissime. Per non farle diventare tragiche ci vuole quello che è più difficile avere in questo casi: una certa compostezza, seguire i consigli e le indicazioni delle tante persone che stanno lavorando alla gestione di questa crisi. Pur nella gravità della situazione, la prima cosa da fare è tutelare l’incolumità delle persone e su quello va tutta l’attenzione di chi ora sta lavorando in un contesto gravissimo'.Foto Emilia Romagna Meteo