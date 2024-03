Donne e motori: la gioia di Monica LadyF40

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La storia di Monica 'LadyF40' Zanetti si lega al cavallino all'età di 15 anni, per arrivare al gruppo di lavoro impegnato sulla Ferrari F40: 'Ho iniziato a lavorare in Ferrari a 15 anni e c'era un'ambiente lavorativo di solo uomini.

E' stato difficile perchè dovevano abituarsi a una figura come in quanto le donne, in quegli anni, lavoravano nel reparto tappezzeria o in ufficio, ma non nei reparti dove si facevano le macchine. Alle ragazze che desiderano lavorare nel mondo dei motori consiglio di non mollare mai'. Per Elisabetta Cozzi, direttrice del Museo Fratelli Cozzi, spazio che racchiude una collezione storica di Alfa Romeo, 'per anni il tema dei motori si è legato allo stereotipo 'donne e motori', ed ora è tempo di superare i generi e questi spiacevoli luoghi comuni'.



Durante la presentazione presso Punta tacco a Maranello sono intervenute: Maria Leitner (Giornalista sportiva), Renata Musso Nosetto (Press officer F1 Superbike e Moto GP), Elisabetta Maurizi Forghieri, Flavia Munari Pretolani, Elisabetta Cozzi (Titolare Museo Cozzi di Milano), Francesca Paoli (CEO Paoli Avvitatori), Carla Santandrea (Responsabile Hospitality Ferrari F1 e Senior Marketing Specialist in Lamborghini) e Manuela Gostner (Pilota Automobilistica). L'associazione si impegna a creare opportunità per l'aggregazione, la condivisione e la formazione. Un esempio tangibile di questo impegno è il corso per collaudatori professionisti, organizzato in collaborazione con Loris Bicocchi e Davide Cironi, pensato appositamente per un pubblico femminile, a sottolineare l'importanza dell'inclusione e della specializzazione delle donne in questo ambito.

Marco Amendola

Foto, da destra Laura Tancredi e Monica Zanetti