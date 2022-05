E' morto Adriano Grosoli, il padre nobile dell'aceto balsamico

E' morto a 93 anni Adriano Grosoli, titolare dell'Aceto Balsamico del Duca. Era l'ultimo rimasto in vita del quartetto di imprenditori che negli anni Sessanta guidò il passaggio dell'aceto balsamico dalle cantine domestiche al mondo dell'industria, portandone il nome sui mercati esteri attraverso fiere in Europa e negli Stati Uniti, con intraprendenza e spirito pionieristico.'Ci ha lasciati il nostro Adriano, un grande papà e un tenero nonno. Il suo esempio di amore per la famiglia, di passione per il lavoro, di stima e rispetto per i suoi collaboratori ci accompagnerà per sempre' - afferma la figlia Mariangela Grosoli, presidente dell'azienda e del Consorzio dell'aceto balsamico di Modena IGP.Da Spilamberto il titolare dell’Aceto del Duca aveva da pochi anni passato il timone dell’azienda di famiglia proprio alla figlia Mariangela.È proprio su questo prodotto - fino a quel momento legato a una dimensione esclusivamente familiare - che decide di puntare, in concomitanza con l’apertura dei primi supermercati nazionali. Nel 1965, in occasione del riassetto normativo del settore aceti, è tra i promotori della richiesta di riconoscimento e regolamentazione del prodotto: avvia le procedure per ottenere la licenza ministeriale per la produzione di Aceto Balsamico di Modena e 1993 è tra i fondatori del consorzio.