Piazza Grande vietata senza certificato: file ai varchi Green Pass

In fila per esibire un certificato sanitario ad un vigilantes all'ingresso di una piazza pubblica, all'aperto, la piazza pubblica per eccellenza: Piazza Grande, a Modena. Dove questa mattina si terrà la prima conferenza del Festival Filosofia. Piazza blindata, accesso libero negato. Perché la libertà celebrata nel Festival ora è controllata, anzi condizionata al possesso obbligatorio del certificato verde. Ottenibile solo dopo l'essersi sottoposti ad un trattamento sanitario non obbligatorio, o attraverso un tampone a pagamento. Quello che sembrava inimmaginabile ed impensabile è successo. In italia, a Modena, così come in nessun altro posto in Europa succede. Tanto più in piazze pubbliche, all'aperto. Qui è così. Questa mattina tutto confermato dai rigidi varchi umani e fisici per il controllo del Green Pass per l'accesso in Piazza Grande. Da Corso Canalchiaro, da Piazza Torre, da XX settembre. Di fatto tutto il perimetro della piazza e non solo quello delimitato dalle sedute. File in ogni varco. Il controllo del Green Pass, anche se velocizzato dai codici QR su smartphone non è proprio immediato e così l'attesa si allunga. In fila. Per il controllo di un certificato sanitario che fissa un precedente unico e apre a scenari inimmaginabili. Per tutti.