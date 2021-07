Gaetano Curreri sta meglio dopo l'infarto: ringrazia i fan al telefono

'Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui'. Così gli Stadio sul loro profilo Facebook rincuorano i fan dopo il malore del cantante ieri sera a San Benedetto del Tronto . 'Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto'.