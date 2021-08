Il Cersaie torna in presenza ma è off limits senza Green Pass

Cersaie, l’appuntamento mondiale più importante per la ceramica torna a popolare la Fiera di Bologna dal 27 settembre al primo ottobre 2021. La 38esima edizione, che comprende un intenso programma di iniziative supportate dal Ministero degli Affari Esteri e ITA Agenzia, segna il ritorno della fiera fisica. Senza Green Pass però non si accede alla manifestazione.Il Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e dell'arredobagno occupa integralmente, in questa edizione, i 15 padiglioni del quartiere Fieristico di BolognaFiere, dove sono presenti circa 600 espositori, il 41% dei quali esteri, provenienti da 26 nazioni.